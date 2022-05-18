Вестник Кавказа

Россия и Мьянма введут взаимный безвиз

Заграничный паспорт РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале грядущего года визы могут быть отменены между РФ и Мьянмой. Переговоры по этому вопросу близки к завершению.

Между Россией и Мьянмой с 2025 года будет действовать безвизовый режим, рассказали в Минэкономразвития.

Глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов ведомства Никита Кондратьев поведал, что сейчас стороны завершают переговоры и готовятся к подписанию соответствующего соглашения.

"Заканчивается консультация между МИД двух стран. Надеемся, что уже в начале следующего года будет завершен этот процесс и соглашение будет подписано"

– Никита Кондратьев

В настоящее время российские граждане могут без визы посещать Мьянму, со следующего года безвиз станет взаимным. Отметим, что страны Юго-Восточной Азии популярны у российских туристов.

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