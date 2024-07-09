ЕС стал покупать на четверть больше российского газа

Закупки Евросоюзом трубопроводного газа из России выросли на 24% в первом полугодии текущего года – при том, что в целом ЕС стал потреблять меньше газа.

Трубопроводный газ из России продолжает пользоваться популярностью в странах Евросоюза, следует из отчета Форума стран – экспортеров газа.

Согласно документу, за период с января по июнь ЕС закупил трубопроводного газа из России на 24% больше, чем за первое полугодие 2023 года.

Рост показателя особенно интересен на фоне того факта, что в целом ЕС сократил потребление газа: за шесть месяцев в годовом выражении оно упало на 4,1%, до 164 млрд кубометров.

В июне, в частности, стали потреблять меньше газа такие страны ЕС, как Испания (падение спроса на 20%), Италия (почти на 10%) и Франция (на 5,3%).

Германия, напротив, в прошлом месяце нарастила потребление газа: спрос на него увеличился на 7,6%.

Подземные газовые хранилища в ЕС заполнены более чем на 80%. Этот показатель почти на 10 п. п. выше, чем в среднем в это же время года в течение последних пяти лет.