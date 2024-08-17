Что даст России и Ирану большой межгосударственный договор?

В условиях западных санкций Россия и Иран укрепляют сотрудничество. На октябрьском саммите БРИКС в Казани Москва и Тегеран собираются подписать большой межгосударственный договор. Вчера Владимир Путин на встрече с секретарем Совбеза ИРИ Али Ахмадианом в Санкт-Петербурге заявил, что ждет визита иранского президента Масуда Пезешкиана.

Мы ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы… Мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства

- Путин.

© Фото: пресс-служба президента России

В каких сферах сотрудничают Россия и Иран?

В последние несколько отношения России и Иран обрели новую динамику благодаря эффективной дипломатии и взаимным интересам. Сотрудничество развивается в нескольких ключевых сферах:

Энергетика. Россия строит в Иране мирные ядерные объекты. Российские компании участвуют в разработке иранских нефтяных и газовых месторождений.

Россия строит в Иране мирные ядерные объекты. Российские компании участвуют в разработке иранских нефтяных и газовых месторождений. Торговля . После введения санкций со стороны западных стран Москва активно ищет новых партнеров и рынки для сбыта своей продукции. Иран стал ее важным торговым партнером, особенно в агропромышленном комплексе и машиностроении.

. После введения санкций со стороны западных стран Москва активно ищет новых партнеров и рынки для сбыта своей продукции. Иран стал ее важным торговым партнером, особенно в агропромышленном комплексе и машиностроении. Военно-техническое сотрудничество развивается не первое десятилетие. Знаковый контракт – поставки Россией Ирану современных систем ПВО. Это позволяет Тегерану укреплять обороноспособность, а Москве расширять рынок сбыта оружия.

Однако не все направления развиваются одинаково успешно. Так, транспортный коридор "Север – Юг" пока не задействован на полную мощность. Бюрократические препятствия и несоответствия в законодательстве создают трудности в реализации крупных совместных проектов.

Чего ждать от межгосударственного договора России и Ирана?

Договор, который планируется подписать в рамках саммита БРИКС, представляет собой комплексный документ, охватывающий разные аспекты двустороннего сотрудничества:

Энергетика и нефть. Планируется расширение взаимодействия в сфере разведки, добычи и переработки нефти и газа. Этот раздел договора предусматривает участие российских компаний в модернизации нефтяной инфраструктуры Ирана, а также развитие новых нефтегазовых проектов. Инфраструктура и транспорт. Договор включает планы по развитию транспортных коридоров, включая "Север – Юг", который обещает значительно улучшить логистику и снизить транспортные расходы между странами. Финансовое сотрудничество. Речь идет о создании совместных финансовых институтов и механизмов для обхода санкционных режимов, а также поддержке национальных валют в двусторонней торговле. Образование и культура. Предполагается создание совместных образовательных программ и проведение культурных мероприятий. Военно-техническое сотрудничество и оборонная сфера. Увеличение поставок российского вооружения и создание совместных предприятий в области производства вооружения и военной техники предусмотрены в этом разделе.

Помимо стратегических договор может иметь оборонительное измерение и определенно повлияет на регион. На Востоке предпринимаются большие усилия по формированию оси, состоящей из России, Китая, Ирана и других стран, для противодействия американской гегемонии, поэтому договор станет основой для углубления отношений между двумя странами и наряду с устойчивыми отношениями между Китаем и Турцией создаст основу для противодействия американской гегемонии в мире

– иранский эксперт по России Набиль Сарвар.

Подписание договора призвано углубить стратегическое партнерство между Россией и Ираном и укрепить их позиции на мировой арене. Документ станет рамочным соглашением, которое будет определять векторы сотрудничества на годы вперед, создавая новые возможности для экономического роста и развития двух государств, а также доказывая, что Россия и Иран, несмотря на внешнеполитические трудности и санкционное давление, стремятся к долгосрочному сотрудничеству.