Вестник Кавказа

Что даст России и Ирану большой межгосударственный договор?

Юханна Махбуб
Что даст России и Ирану большой межгосударственный договор?
В условиях западных санкций Россия и Иран укрепляют сотрудничество. На октябрьском саммите БРИКС в Казани Москва и Тегеран собираются подписать большой межгосударственный договор. Вчера Владимир Путин на встрече с секретарем Совбеза ИРИ Али Ахмадианом в Санкт-Петербурге заявил, что ждет визита иранского президента Масуда Пезешкиана.

Мы ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы… Мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства

- Путин.

© Фото: пресс-служба президента России

В каких сферах сотрудничают Россия и Иран?

В последние несколько отношения России и Иран обрели новую динамику благодаря эффективной дипломатии и взаимным интересам. Сотрудничество развивается в нескольких ключевых сферах:

  • Энергетика. Россия строит в Иране мирные ядерные объекты. Российские компании участвуют в разработке иранских нефтяных и газовых месторождений.
  • Торговля. После введения санкций со стороны западных стран Москва активно ищет новых партнеров и рынки для сбыта своей продукции. Иран стал ее важным торговым партнером, особенно в агропромышленном комплексе и машиностроении.
  • Военно-техническое сотрудничество развивается не первое десятилетие. Знаковый контракт – поставки Россией Ирану современных систем ПВО. Это позволяет Тегерану укреплять обороноспособность, а Москве расширять рынок сбыта оружия.

Однако не все направления развиваются одинаково успешно. Так, транспортный коридор "Север – Юг" пока не задействован на полную мощность. Бюрократические препятствия и несоответствия в законодательстве создают трудности в реализации крупных совместных проектов.

Чего ждать от межгосударственного договора России и Ирана?

Договор, который планируется подписать в рамках саммита БРИКС, представляет собой комплексный документ, охватывающий разные аспекты двустороннего сотрудничества:

  1. Энергетика и нефть. Планируется расширение взаимодействия в сфере разведки, добычи и переработки нефти и газа. Этот раздел договора предусматривает участие российских компаний в модернизации нефтяной инфраструктуры Ирана, а также развитие новых нефтегазовых проектов.
  2. Инфраструктура и транспорт. Договор включает планы по развитию транспортных коридоров, включая "Север – Юг", который обещает значительно улучшить логистику и снизить транспортные расходы между странами.
  3. Финансовое сотрудничество. Речь идет о создании совместных финансовых институтов и механизмов для обхода санкционных режимов, а также поддержке национальных валют в двусторонней торговле.
  4. Образование и культура. Предполагается создание совместных образовательных программ и проведение культурных мероприятий.
  5. Военно-техническое сотрудничество и оборонная сфера. Увеличение поставок российского вооружения и создание совместных предприятий в области производства вооружения и военной техники предусмотрены в этом разделе.

Помимо стратегических договор может иметь оборонительное измерение и определенно повлияет на регион. На Востоке предпринимаются большие усилия по формированию оси, состоящей из России, Китая, Ирана и других стран, для противодействия американской гегемонии, поэтому договор станет основой для углубления отношений между двумя странами и наряду с устойчивыми отношениями между Китаем и Турцией создаст основу для противодействия американской гегемонии в мире

– иранский эксперт по России Набиль Сарвар.

Подписание договора призвано углубить стратегическое партнерство между Россией и Ираном и укрепить их позиции на мировой арене. Документ станет рамочным соглашением, которое будет определять векторы сотрудничества на годы вперед, создавая новые возможности для экономического роста и развития двух государств, а также доказывая, что Россия и Иран, несмотря на внешнеполитические трудности и санкционное давление, стремятся к долгосрочному сотрудничеству.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
690 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия открыла новую страницу истории БРИКС

Россия открыла новую страницу истории БРИКС

Путин ждет Пезешкиана в России для подписания нового договора

Путин ждет Пезешкиана в России для подписания нового договора

Новый Херсонес 2024: что это, стоит ли ехать, что посмотреть?

Новый Херсонес 2024: что это, стоит ли ехать, что посмотреть?

Есть ли будущее у азербайджанского хоккея?

Есть ли будущее у азербайджанского хоккея?

Когда и где появится вакцина от рака?

Когда и где появится вакцина от рака?

Россия и Узбекистан могут нарастить товарооборот втрое − Мишустин

Россия и Узбекистан могут нарастить товарооборот втрое − Мишустин

Россия и Иран могут подписать договор о всеобъемлющем партнерстве на саммите БРИКС

Россия и Иран могут подписать договор о всеобъемлющем партнерстве на саммите БРИКС

Итоги ВЭФ: Азия не отвернулась от России

Итоги ВЭФ: Азия не отвернулась от России

Путин: Россия будет делать все для урегулирования конфликта в Палестине

Путин: Россия будет делать все для урегулирования конфликта в Палестине

Путин: Россия имеет огромный туристический потенциал

Путин: Россия имеет огромный туристический потенциал

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы