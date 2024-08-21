Эрдоган оценил важность COP29

Президент Турции поделился своим мнением о COP29. Конференция пройдет в азербайджанской столице через полтора месяца.

Конференция COP29 поможет справиться с проблемами в области изменения климата. Такое заявление сделал президент Турции в ходе своего выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

"Мы верим, что конференция COP29, которая пройдет в Баку, поможет решить проблемы, связанные с изменением климата"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, Баку примет Конференцию ООН по климату COP29 в ноябре текущего года. Она пройдет с 11-го по 24-е число.