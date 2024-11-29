Первое национальное мероприятие председательства COP29 проходит в Ханкенди

Азербайджанский Ханкенди принимает Международную симуляционную конференцию COP. Мероприятие проводится в Карабахском университете. Это первое национальное мероприятие председательства COP29.

Международная симуляционная конференция COP прошла сегодня в Карабахском университете в городе Ханкенди, при совместной организации Молодежной организации Движения неприсоединения и Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС. Соответствующее сообщение распространил МИД Азербайджана.

В церемонии открытия приняли участие 60 молодых представителей МИД, Миннауки Азербайджана, ведущих университетов Азербайджана и зарубежных стран. На мероприятии выступили замглавы МИД Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, руководитель аппарата Миннауки Метин Керимли, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и молодежный защитник климата COP29, председатель Молодежной организации Движения неприсоединения Лейла Гасанова, а также директор Евразийского регионального центра МФ ОИС Рафиг Исмаилов.

Выступающие обратили особое внимание на то, что первое национальное мероприятие председательства COP29 организовано именно в Карабахском университете, который действует в освобожденном Ханкенди. Они обратили внимание на значимость активного участия молодежи в глобальных процессах, которые связаны с защитой окружающей среды и изменением климата. Были рассмотрены также перспективы реализации решений, которые были вынесены на конференции COP29, состоявшейся в ноябре минувшего года в Баку, а также их вклад в глобальный экологический процесс.

После этого вступительную лекцию прочитал посол по особым поручениям МИД АР Эльшад Искендеров. Он детально рассказал молодежи об инициативах страны в области климата, о Бакинском призыве к действиям в области климата и мира, который был принят на COP29. Дипломат добавил, что в ходе оккупации азербайджанские земли страдали от экоцида и массового загрязнения минами. Посол подчеркнул, что урегулирование конфликта дало возможность защитить эту уникальную природную зону общечеловеческого значения.

Стоит отметить, что конференция будет проходить в течение двух дней. Ее молодые участники будут обсуждать эффективность усилий по борьбе с глобальным изменением климата в различных государствах, участие молодежи в них, альтернативную энергетику и вопросы "зеленого" мира.

Кроме того, в рамках конференции будет подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийским региональным центром Молодежного форума ОИС и Молодежной организацией Движения неприсоединения, а также принятие Ханкендинского пакта молодежи.