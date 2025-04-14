Азербайджан и Китай выступили в поддержку ооноцентризма

Азербайджан и Китай выступают за продвижение общечеловеческих ценностей и прилагают усилия к защите ооноцентрического мироустройства, говорится в заявлении лидеров двух стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по итогу встречи в Пекине, в документе стороны выступили в поддержку международного порядка, базирующегося на принципах из Устава ООН.

На встрече 23 апреля китайская сторона выразила поздравления Азербайджану в связи с успешным проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Стороны приветствовали итоги COP29 как историческое достижение и прорывной момент, которые окажут значительный вклад в глобальные действия по борьбе с изменением климата.

Лидеры АР и КНР призвали все страны поддерживать процесс глобального климатического управления, полностью и добросовестно выполнять обязательства и ответственность в соответствии с «Рамочной конвенцией ООН об изменении климата» и «Парижским соглашением». Стороны обратились к развитым странам с призывом достойно подходить к собственным историческим обязательствам, предоставить развивающимся странам финансовую, технологическую и интеллектуальную поддержку, помочь развивающимся странам в укреплении возможностей противостоять изменению климата. Согласно заявлению, стороны продолжат работать над укреплением двустороннего и многостороннего сотрудничества в области борьбы с изменением климата, внося больший вклад в глобальное климатическое управление.

Китайская сторона высоко оценила инициативу «Многоотраслевые пути действия для формирования устойчивых и здоровых городов», выдвинутую под председательством Азербайджана в рамках COP29.

Также китайская сторона выразила поддержку азербайджанской стороне в связи с проведением в 2026 году в городе Баку 13-го Всемирного форума по городскому развитию и подтвердила готовность к тесному и плодотворному сотрудничеству.

«Китай поддерживает скорейшее вступление Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Стороны выступают за продвижение реформы международной финансовой архитектуры в целях лучшего отражения изменений в мировом экономическом устройстве»

– заявление

Баку и Пекин поддерживают либерализацию и упрощение торговли и инвестиций, выступают против однобокости и протекционизма, деспотизма и разрушения правил мировой торговли, общими усилиями отстаивают многостороннюю торговую систему во имя совместного процветания.

«Стороны прилагают усилия к защите ооноцентрического мироустройства и основанного на международном праве международного порядка и основных норм международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН, выступают против гегемонии и политики силы»

– заявление

Азербайджан и Китай выступают за продвижение общих ценностей человечества – мира, развития, равноправия, справедливости, демократии и свободы, способствуют созданию нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества, говорится в документе.

Стороны готовы содействовать совершенствованию системы глобального управления, придерживаясь принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, сохраняя приверженность многосторонности.

Стороны выступают за центральную координирующую роль ООН, повышение представительства и права голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся государств, готовы продолжать тесное взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних структур.

В заявлении отмечается, что азербайджанская сторона активно поддерживает Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и глобальную Инициативу цивилизации, предложенные Китаем, и выражает готовность присоединиться к «Группе друзей Инициативы по глобальному развитию», чтобы объединить усилия для ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

«Азербайджан готов наращивать связи и взаимодействие с китайской стороной по глобальной безопасности, прилагать совместные усилия к миру и безопасности»

– заявление

Азербайджанская сторона высоко оценивает резолюцию о провозглашении «Международного дня диалога между цивилизациями», выдвинутую Китаем в ООН, и готов совместно отстаивать уважение к многообразию цивилизаций, активно продвигать гуманитарные обмены и сотрудничество. Китай поддерживает усилия Азербайджана в соответствии с его инициативой под названием «Бакинский Процесс» и созываемых в его рамках всемирных форумов в качестве глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

Баку выражает поддержку председательству КНР в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и высоко оценивает практические усилия китайской стороны по продвижению качественного развития ШОС. Азербайджанская сторона готова активно участвовать в мероприятиях «Года устойчивого развития ШОС» и углублять всестороннее сотрудничество со странами-участницами Организации. Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС.

Также Китай поддерживает председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и высоко ценит усилия официального Баку по проведению мероприятий на тему «Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии», направленных на содействие развитию СВМДА.