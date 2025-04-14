Азербайджан и Китай поддержат инициативу "Один пояс – один путь"

Стали известны некоторые пункты Совместного заявления о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое сегодня в Пекине подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель КНР Си Цзинпин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель КНР Си Цзиньпин подписали "Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", согласно которому стороны договорились укреплять сопряжение инициативы "Один пояс – один путь" с государственной стратегией развития Азербайджана "Возрождение Шелкового пути" и Стратегией социально-экономического развития до 2030 года – эти меры направлены на продвижение модернизации и создание нового пространства совместного развития более высокого уровня, обеспечивающее повышенную устойчивость и долгосрочную стабильность, следует из документа.

Азербайджан и Китай готовы продолжать усиливать координирующую и руководящую роль механизма Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – для этого будет создана Рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству, призванная укрепить взаимодействие в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергетики и цифровой экономики, а также содействовать высококачественному развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также стороны будут постепенно расширять взаимный доступ на рынки экологически чистой и высококачественной сельхозпродукции, создавая лучшие условия для развития торговли и экономики двух стран, говорится в документе.

В скором времени между странами начнутся переговоры о соглашении о свободной торговле в целях обеспечения высокого уровня институциональных гарантий для углубления сотрудничества в сферах торговли и инвестиций.

Азербайджан примет участие в крупных выставочных мероприятиях в Китае, включая Китайскую международную выставку импортных товаров (CIIE), Китайскую ярмарку экспортных и импортных товаров (Canton Fair), Китайскую международную ярмарку торговли услугами (CIFTIS) и Китайский международный форум по инвестициям и торговле (CIFIT).

КНР поддерживает проведение Азербайджаном тематических презентаций и налаживание контактов на площадке открывшихся на территории Китая торговых центров и национальных павильонов, а также китайских электронных торговых сетей, а Азербайджан - участие ведущих компаний Китая в крупных выставках и форумах, проводимых на территории Азербайджана.

Соглашение дает оценку сотрудничеству двух стран в транспортной сфере и определяет дальнейшие направления развития транспортной инфраструктуры а также повышению эффективности логистики и перевозок в свете взаимосвязанности регионов.

Стороны высоко оценили подписание Соглашения между правительствами двух стран о международных мультимодальных перевозках, подтвердив готовность сотрудничества Азербайджана и Китая с другими странами, направленного на последовательное повышение удобства таможенного оформления и эффективности грузоперевозок, совместно создавая безопасные, стабильные, прямые и транскаспийские экспресс-маршруты между Китаем и Европой.

Также стороны решительно настроены ускорить согласование и подписание межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках, что позволит создать благоприятные условия для автомаршрутов между Азербайджаном и Китаем и закладывает базу для двустороннего торгово-экономического сотрудничества.