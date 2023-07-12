РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Экспорт азербайджанского газа увеличился

Экспорт азербайджанского газа увеличился
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министр энергетики Азербайджана сообщил об увеличении газового экспорта. За первое полугодие Азербайджан поставил в Европу 5,7 млрд кубометров.

Глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов в своем Twitter сообщил об увеличении экспорта газа в этом году.

Он заявил, что с января по июнь текущего года Европа получила 5,7 млрд кубометров азербайджанского газа. В годовом исчислении, по его словам, экспорт увеличился на 7,5%.

Помимо Европы, Азербайджан в этом году поставил 5 млрд кубометров своего газа в Турцию и 1,3 млрд кубометров газа в Грузию. Через газопровод TANAP в Турцию поступило2,8 млрд кубометров.

Азербайджан запустил добычу на &quot;Абшероне&quot;

Азербайджан запустил добычу на "Абшероне"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version