Вестник Кавказа

Тель-Авив подтвердил прямые переговоры с Анкарой в Баку

Тель-Авив подтвердил прямые переговоры с Анкарой в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямые переговоры между представителями Турции и Израиля, действительно, состоялись сегодня в Азербайджане, – их подтвердили в канцелярии Биньямина Нетаньяху.

Делегации Турции и Израиля провели прямые переговоры по ситуации в Сирии, этот факт подтвердили в пресс-службе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила факт проведения прямых переговоров с представителями Турции в Азербайджане.

"По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху вчера состоялась встреча военно-политической делегации под руководством главы Совета национальной безопасности (Израиля – ред.) Цахи Ханегби, а также представителей министерства обороны и силовых структур, с турецкими коллегами"

– канцелярия главы Израиля

В заявлении также выражается благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию переговоров.

Изначально о встрече сообщили турецкие СМИ. По их данным, она носила технический характер. В ее повестке было формирование механизмов деэскалации, предназначенных для предотвращения открытого военного противостояния в Сирии между израильскими и турецкими военными.

Некоторое время назад, по данным источников, Анкара обратилась к Тель-Авиву с призывом остановить удары по Сирии. В целом сторонам, ведущим военные действия на территории Сирии, необходим механизм деэскалации. Такие механизмы уже были разработаны ранее у Анкары с Москвой и Вашингтоном, они позволяют избежать случайных инцидентов. Теперь Турции предстоит наладить аналогичные контакты с Израилем. 

Напомним, 8 апреля Нетаньяху заявил, что Израиль считает недопустимым создание Турцией военных баз в Сирии. По его словам, такие объекты будут нести опасность Израилю. 

Израильский премьер также добавил, что поднимал эту тему на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Нетаньяху предупредил американского лидера, что в случае необходимости обратится к нему за посредничеством.

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