Азербайджан запустил добычу на "Абшероне"

Азербайджан совместно с французской компанией приступает к добыче газа на месторождении "Абшерон". Ежедневно на нем будут добывать до 4 млн куб метров газа
На месторождении "Абшерон", которое располагается в Каспийском море, началась добыча газа. Об этом сказано в заявлении, сделанном сегодня французской компанией TotalEnergies.
"TotalEnergies и ее партнер SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана – прим. Ред.) объявляют о начале добычи на первой фазе разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийском море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку"
– говорится в пресс-релизе
В нем также сказано, что добываемый на "Абшероне" газ планируют продавать на внутреннем рынке Азербайджана.
"Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки"
– подчеркивается в заявлении