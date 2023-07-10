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Азербайджан запустил добычу на "Абшероне"

Азербайджан запустил добычу на &quot;Абшероне&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан совместно с французской компанией приступает к добыче газа на месторождении "Абшерон". Ежедневно на нем будут добывать до 4 млн куб метров газа

На месторождении "Абшерон", которое располагается в Каспийском море, началась добыча газа. Об этом сказано в заявлении, сделанном сегодня французской компанией TotalEnergies.

"TotalEnergies и ее партнер SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана – прим. Ред.) объявляют о начале добычи на первой фазе разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийском море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку"

– говорится в пресс-релизе

В нем также сказано, что добываемый на "Абшероне" газ планируют продавать на внутреннем рынке Азербайджана.

"Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки"

– подчеркивается в заявлении

Азербайджан получит больше газа из &quot;Шахдениза&quot;

Азербайджан получит больше газа из "Шахдениза"

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