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Азербайджан получит больше газа из "Шахдениза"

Азербайджан получит больше газа из &quot;Шахдениза&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев сообщил, что через несколько лет Азербайджан получит дополнительный газ из новой фазы месторождения "Шахдениз" и первый газ из месторождения "Абшерон".

Через четыре года Азербайджан получит дополнительный газ из новой фазы месторождения "Шахдениз", а через несколько лет, а может и в этом году - первый газ с месторождения "Абшерон", сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выступая на международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, он заявил, что при разработке месторождения "Абшерон" будет добываться 1,5 млрд кубометров газа. Далее, по его словам, будут решаться вопросы по второй фазе проекта и рынках сбыта.

Глава государства подчеркнул, что сегодня большие потенциалы имеют проекты по добыче газа с месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" и "Умид-Бабек". Он отметил, что с первым месторождением активно занимаются компании BP и SOCAR. Также он выделил нефтяное месторождение "Карабах", у которого, добавил Алиев, тоже высокий потенциал.

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