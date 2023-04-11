Азербайджан начал 2023 год с увеличения экспорта газа

Опубликовано: 16:32, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По итогу первых трех месяцев года экспорт азербайджанского газа вырос более чем на 11%. Больше всего газа поставлено в страны Европы - 45%.

В первом квартале 2023 года поставки газа из Азербайджана в другие страны выросли на 11,2%.

Всего за три месяца экспорт составил 6,5 млрд куб м "голубого топлива". В Минэнерго Азербайджана уточнили, что 45% поставок или 2,9 млрд куб м газа пришлось на страны Европы. Вторым крупным покупателем азербайджанского газа стала Турция - 41%, 2,7 млрд куб м. Третьи по объему поставки были произведены в Грузию - 14%, 0,9 млрд куб м.

За 2023 год Азербайджан рассчитывает направить на экспорт 24,5 млрд куб м газа, на 10% больше, чем в прошлом голу. Почти половина этого объема - 12 млрд куб м - будет поставлена республикой в европейские страны, в том числе Италию, Румынию, Грецию и Болгарию.