Опубликовано: 12:35, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Анкаре сообщили, что Турция и Азербайджан готовы организовать совместные газовые поставки в Европу через общую компанию. Там добавили, что Европа нуждается в азербайджанском и турецком газе.

Глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез заявил о готовности Анкары и Баку импортировать через общую компанию природный газ в страны Евросоюза.

Он напомнил, что на сегодняшний Азербайджан и его нефтяная компания SOCAR являются крупнейшими инвесторами в Турцию, а сотрудничество Анкары и Баку скоро будет осуществляться и в других странах.

По его словам, турецкая и азербайджанская компании BOTAŞ и SOCAR будут поставлять газ в европейские государства при помощи новой компании, которая образовалась недавно. Донмез подчеркнул, что Баку и Анкара намерены стать единым центром торговли газом.

Министр отметил, что Азербайджан и Турция в вопросах по поставкам газа в Европу будут работать сообща. Он в заключение добавил, что страны Евросоюза просят газ и у Турции, и у Азербайджана.