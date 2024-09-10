Вестник Кавказа

Единый кол-центр по работе транспорта создадут на Ставрополье

Единый кол-центр по работе транспорта создадут на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Губернатор Ставрополья поручил создать кол-центр по вопросам работы общественного транспорта. Все изменения маршрутной сети должны проходить публично, подчеркнул он.

Губернатор Ставропольского края поручил создать единый кол-центр, который будет заниматься вопросами работы общественного транспорта в регионе. Данное решение является частью стратегии по улучшению качества транспортных услуг и обеспечению удобства для горожан.

"Прошу все изменения по каждому маршруту сделать публичными и оперативно информировать граждан. Каждый горячий вопрос по работе общественного транспорта должен быть включен в работу краевого кол-центра. Его телефон обязательно опубликую на своих страницах в соцсетях"

– Владимир Владимиров

По его словам, цель создания кол-центра – повышение эффективности и прозрачности работы общественного транспорта, а также удовлетворение потребностей жителей в комфортной и безопасной транспортной инфраструктуре.

Кроме того, единый центр обращений также поспособствует улучшению обратной связи между жителями региона и органами управления транспортной инфраструктурой. Люди смогут обращаться в центр с вопросами, предложениями и жалобами по поводу работы общественного транспорта. Специалисты кол-центра будут оперативно реагировать на запросы горожан, а также информировать их о текущих процессах в системе транспортировки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставрополье нарастит географию авиамаршрутов

Ставрополье нарастит географию авиамаршрутов

Власти усовершенствуют автобусное сообщение между Ставрополем и КМВ

Власти усовершенствуют автобусное сообщение между Ставрополем и КМВ

Фигурант дела о контрабанде попался на взятке на Ставрополье

Фигурант дела о контрабанде попался на взятке на Ставрополье

За сутки пожарные ликвидировали почти 70 возгораний на Ставрополье

За сутки пожарные ликвидировали почти 70 возгораний на Ставрополье

Пожар вспыхнул в лесу на горе у Пятигорска

Пожар вспыхнул в лесу на горе у Пятигорска

Задымление трассы спровоцировало два крупных ДТП на Ставрополье

Задымление трассы спровоцировало два крупных ДТП на Ставрополье

В ставропольском Левокумском тушат пожар рядом с СТО

В ставропольском Левокумском тушат пожар рядом с СТО

Воду отключили сегодня в ряде населенных пунктов Ставрополья

Воду отключили сегодня в ряде населенных пунктов Ставрополья

Ураган на Ставрополье мешает движению машин

Ураган на Ставрополье мешает движению машин

Неопытный автомобилист спровоцировал ДТП в Минводах

Неопытный автомобилист спровоцировал ДТП в Минводах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы