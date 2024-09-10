Единый кол-центр по работе транспорта создадут на Ставрополье

Губернатор Ставрополья поручил создать кол-центр по вопросам работы общественного транспорта. Все изменения маршрутной сети должны проходить публично, подчеркнул он.

Губернатор Ставропольского края поручил создать единый кол-центр, который будет заниматься вопросами работы общественного транспорта в регионе. Данное решение является частью стратегии по улучшению качества транспортных услуг и обеспечению удобства для горожан.

"Прошу все изменения по каждому маршруту сделать публичными и оперативно информировать граждан. Каждый горячий вопрос по работе общественного транспорта должен быть включен в работу краевого кол-центра. Его телефон обязательно опубликую на своих страницах в соцсетях"

– Владимир Владимиров

По его словам, цель создания кол-центра – повышение эффективности и прозрачности работы общественного транспорта, а также удовлетворение потребностей жителей в комфортной и безопасной транспортной инфраструктуре.

Кроме того, единый центр обращений также поспособствует улучшению обратной связи между жителями региона и органами управления транспортной инфраструктурой. Люди смогут обращаться в центр с вопросами, предложениями и жалобами по поводу работы общественного транспорта. Специалисты кол-центра будут оперативно реагировать на запросы горожан, а также информировать их о текущих процессах в системе транспортировки.