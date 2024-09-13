Два сотрудника Минобразования Северной Осетии задержаны

Правоохранители в Северной Осетии провели задержание двоих сотрудников регионального министерства образования. Срок задержания, предварительно, составляет двое суток.
Министр образования Северной Осетии Элла Алибекова поделилась информацией о задержании двоих сотрудников.
По ее словам, ФСБ проводит проверочные мероприятия, министерство предоставило все документы, запрошенные правоохранителями.
"После проверочных мероприятий на 48 часов задержаны двое сотрудников центра сопровождения деятельности до выяснения всех обстоятельств дела"
– министр
В сообщении не указаны причины задержания.