Правоохранители задержали главу Апшеронска

Глава Апшеронска задержан на Кубани в рамках дела о превышении полномочий. Подробности произошедшего не сообщаются.

В Краснодарском крае задержали главу города Апшеронск. Об этом рассказали 18 сентября в правоохранительных органах региона.

Андрея Королева подозревают в превышении должностных полномочий, передает "Интерфакс".

В администрации города отметили, что градоначальника сейчас нет на рабочем месте, однако подтвердить информацию о задержании там не смогли.

Напомним, Короленко возглавил администрацию Апшеронска весной 2023 года. До этого он занимал должность начальника исправительной колонии Хадыженска.