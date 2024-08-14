Вестник Кавказа

Правоохранители задержали главу Апшеронска

Правоохранители задержали главу Апшеронска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Апшеронска задержан на Кубани в рамках дела о превышении полномочий. Подробности произошедшего не сообщаются.

В Краснодарском крае задержали главу города Апшеронск. Об этом рассказали 18 сентября в правоохранительных органах региона.

Андрея Королева подозревают в превышении должностных полномочий, передает "Интерфакс".

В администрации города отметили, что градоначальника сейчас нет на рабочем месте, однако подтвердить информацию о задержании там не смогли.

Напомним, Короленко возглавил администрацию Апшеронска весной 2023 года. До этого он занимал должность начальника исправительной колонии Хадыженска.

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