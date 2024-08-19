Экс-глава регионального управления МЧС отпущен из-под домашнего ареста на Кубани

В Краснодарском крае выпустили на свободу бывшего главу регионального управления МЧС Олега Волынкина. Об этом поведали 26 августа в правоохранительных органах, передает ТАСС.
"Расследование дела Волынкина завершено. В настоящее время он знакомится с его материалами. Кроме этого, генерал отпущен из-под домашнего ареста"
– представитель правоохранительных органов
По версии следствия, три года назад управление и бизнесмен Андрей Кольцов оформили соглашение на поставку строительных материалов стоимостью почти 7 млн рублей. В результате предпринимателя признали виновным в хищении нескольких миллионов рублей, а главу управления обвинили в злоупотреблениями полномочиями.
Волынкина задержали прошлой осенью. Он был заключен под стражу, однако весной этого года суд смягчил наказание, отправив его под домашний арест.