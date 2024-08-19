Экс-глава регионального управления МЧС отпущен из-под домашнего ареста на Кубани

На Кубани завершилось расследование дела в отношении экс-главы регионального управления МЧС. Срок его нахождения под домашним арестом истек.

В Краснодарском крае выпустили на свободу бывшего главу регионального управления МЧС Олега Волынкина. Об этом поведали 26 августа в правоохранительных органах, передает ТАСС.

"Расследование дела Волынкина завершено. В настоящее время он знакомится с его материалами. Кроме этого, генерал отпущен из-под домашнего ареста"

– представитель правоохранительных органов

По версии следствия, три года назад управление и бизнесмен Андрей Кольцов оформили соглашение на поставку строительных материалов стоимостью почти 7 млн рублей. В результате предпринимателя признали виновным в хищении нескольких миллионов рублей, а главу управления обвинили в злоупотреблениями полномочиями.

Волынкина задержали прошлой осенью. Он был заключен под стражу, однако весной этого года суд смягчил наказание, отправив его под домашний арест.