"День пожирателей литературы" устраивает экоцентр в Ставрополе

Сделать доброе дело, принести пользу экологии и получить книгу можно будет в субботу в Ставрополе. Эко-акция предполагает сортировку для дальнейшего использования старых книг.
Экологическая акция, связанная с сортировкой отходов и раздельным сбором мусора, состоится в ближайшее время в Ставрополе.
Ее организуют уже в субботу 13 апреля волонтеры "Три Р Центра".
Мероприятие получило метафорическое название "День пожирателей литературы". Суть его заключается в сортировке старых книг. В общей сложности волонтерам предстоит разобраться с примерно двумя тоннами изданий.
Участники акции будут делить книги на следующие категории:
- для чтения;
- для библиотек;
- на макулатуру.
Понравившиеся томики можно будет забрать себе домой.
Принять участие в эко-акции могут все желающие. Она начнется в час дня и завершится в семь вечера.
В администрации Ставрополя добавили, что мероприятие проводится уже в третий раз.