Вестник Кавказа

"День пожирателей литературы" устраивает экоцентр в Ставрополе

"День пожирателей литературы" устраивает экоцентр в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сделать доброе дело, принести пользу экологии и получить книгу можно будет в субботу в Ставрополе. Эко-акция предполагает сортировку для дальнейшего использования старых книг.

Экологическая акция, связанная с сортировкой отходов и раздельным сбором мусора, состоится в ближайшее время в Ставрополе.

Ее организуют уже в субботу 13 апреля волонтеры "Три Р Центра".

Мероприятие получило метафорическое название "День пожирателей литературы". Суть его заключается в сортировке старых книг. В общей сложности волонтерам предстоит разобраться с примерно двумя тоннами изданий.

Участники акции будут делить книги на следующие категории:

- для чтения;

- для библиотек;

- на макулатуру.

Понравившиеся томики можно будет забрать себе домой.

Принять участие в эко-акции могут все желающие. Она начнется в час дня и завершится в семь вечера.

В администрации Ставрополя добавили, что мероприятие проводится уже в третий раз.

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