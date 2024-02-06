День дураков в Армении отметили отставкой Пашиняна

Отставка премьера Армении Пашиняна, сообщения о которой появились сегодня в армянских СМИ, оказалась первоапрельской шуткой. Отставку Пашиняна опровергли в кабмине Армении.

В правительстве Армении сегодня выступили с опровержением информации о том, что премьер-министр Никол Пашинян подает в отставку.

"Прошу не воспринимать такие публикации всерьез"

– замглавы аппарата кабмина Армении Тарон Чахоян

Ранее армянский информационный портал armlur.am опубликован статью о скорой отставке Пашиняна и проведении в Армении внеочередных парламентских выборов 10 сентября. Позже в СМИ объяснили, что публикация была шуткой по случаю 1 апреля - сегодня во многих странах отмечается День смеха, также называемый День дураков.