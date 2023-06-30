Американский спецпредставитель по Ирану отправлен в неоплачиваемый отпуск. Он подозревается в ненадлежащем обращении с документами под грифом "секретно". Ведется расследование.
Расследование из-за секретных бумаг проводится американским Госдепартаментом в отношении спецпредставителя США по Ирану Роберта Мэлли, передает CNN.
Есть подозрение, что Мэлли ненадлежащим образом обращался с секретными бумагами. Сегодня он отстранен и отправлен в неоплачиваемый отпуск. Его обязанности исполняет Абрам Пейли.
"Я рассчитываю, что расследование завершится благополучно и скоро"
– Мэлли
Отметим, что некоторое время после того, как по поводу обращения спецпредставителя с секретными документами возникли сомнения, он продолжал выполнять свою работу – но без доступа к бумагам под грифом "секретно".