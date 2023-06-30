Опубликовано: 9:56, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американский спецпредставитель по Ирану отправлен в неоплачиваемый отпуск. Он подозревается в ненадлежащем обращении с документами под грифом "секретно". Ведется расследование.

Расследование из-за секретных бумаг проводится американским Госдепартаментом в отношении спецпредставителя США по Ирану Роберта Мэлли, передает CNN.

Есть подозрение, что Мэлли ненадлежащим образом обращался с секретными бумагами. Сегодня он отстранен и отправлен в неоплачиваемый отпуск. Его обязанности исполняет Абрам Пейли.

"Я рассчитываю, что расследование завершится благополучно и скоро"

– Мэлли

Отметим, что некоторое время после того, как по поводу обращения спецпредставителя с секретными документами возникли сомнения, он продолжал выполнять свою работу – но без доступа к бумагам под грифом "секретно".