Вестник Кавказа

Дебошир остановил в Волгограде рейс Москва-Стамбул

Дебошир остановил в Волгограде рейс Москва-Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет, летевший из Москвы в Стамбул сел в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира. Его сняли с рейса и передали полицейским. Самолет готовится к вылету.

Самолет компании «Аэрофлот», совершавший рейс Москва-Стамбул, был вынужден приземлиться в волгоградском аэропорту, сообщает пресс-служба воздушной гавани города.

Лайнер следовал из московского аэропорта Шереметьево в турецкий город. Однако самолет вынужденно сел в Волгограде в 10:33 мск из-за неадекватного поведения пассажира.

Отмечается, что человек был снят с рейса и передан сотрудникам правоохранительных органов. Самолет готовится к вылету.

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