Дебошир остановил в Волгограде рейс Москва-Стамбул

Самолет, летевший из Москвы в Стамбул сел в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира. Его сняли с рейса и передали полицейским. Самолет готовится к вылету.

Самолет компании «Аэрофлот», совершавший рейс Москва-Стамбул, был вынужден приземлиться в волгоградском аэропорту, сообщает пресс-служба воздушной гавани города.

Лайнер следовал из московского аэропорта Шереметьево в турецкий город. Однако самолет вынужденно сел в Волгограде в 10:33 мск из-за неадекватного поведения пассажира.

Отмечается, что человек был снят с рейса и передан сотрудникам правоохранительных органов. Самолет готовится к вылету.