Чиновника архивной службы заподозрили во взяточничестве в Ингушетии

Сотрудник архивной службы может отправиться за решетку в Ингушетии. Его подозревают в получении крупной взятки от мужчины, занимающего должность гендиректора ООО.

В Ингушетии фигурантом уголовного дела стал сотрудник государственной архивной службы. Об этом сказано в распространенном 19 марта пресс-релизе СУ СКР по региону.

Мужчину подозревают в получении взятки в размере 400 тыс рублей.

Следствие полагает, что с весны 2022 по осень 2024 года гендиректор ООО сам и через посредника передал эти деньги мужчине.

За это сотрудник архивной службы обещал предоставить особые условия на создание печатной продукции, а также ее беспрепятственной приемки.