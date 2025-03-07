Вестник Кавказа

Чиновника архивной службы заподозрили во взяточничестве в Ингушетии

Чиновника архивной службы заподозрили во взяточничестве в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудник архивной службы может отправиться за решетку в Ингушетии. Его подозревают в получении крупной взятки от мужчины, занимающего должность гендиректора ООО.

В Ингушетии фигурантом уголовного дела стал сотрудник государственной архивной службы. Об этом сказано в распространенном 19 марта пресс-релизе СУ СКР по региону.

Мужчину подозревают в получении взятки в размере 400 тыс рублей.

Следствие полагает, что с весны 2022 по осень 2024 года гендиректор ООО сам и через посредника передал эти деньги мужчине.

За это сотрудник архивной службы обещал предоставить особые условия на создание печатной продукции, а также ее беспрепятственной приемки.

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