Вестник Кавказа

Турция выдала РФ обвиняемого в хищении 53 млн рублей

Турция выдала РФ обвиняемого в хищении 53 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции задержали и выдали России организатора мошеннической схемы, которая позволила похитить 53 млн рублей.

Турция выдала РФ обвиняемого в мошенничестве, который украл 53 миллионов рублей в Приморском крае, передала представитель МВД РФ Ирина Волк. 

"Сегодня в аэропорту города Стамбула представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России россиянина, который находился в международном розыске. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере"

– Ирина Волк 

Как установило следствие, мужчина, являясь предпринимателем, создал и представил фиктивные документы о проведении работ, которые на самом не были выполнены. Схема принесла аферисту более 53 млн рублей. 

Уголовное дело было заведено по факту мошенничества, скрывшийся обвиняемый был объявлен в международный розыск.

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