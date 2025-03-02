Вестник Кавказа

Сбер начал тестировать оплату по QR-коду в Турции

Сбер начал тестировать оплату по QR-коду в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оплата по QR-коду может стать доступна для клиентов Сбера в Турции. Технологичный способ оплаты планируется внедрить в конце марта.

Cбер тестирует внедрение системы оплаты покупок по QR-коду в Турции. Услуга начнет работу в конце текущего месяца, передает пресс-служба банка. 

Отмечается, что клиенты банка получат возможность комфортной оплаты товаров и услуг через мобильное приложение финансовой организации. Способ будет работать в кафе и магазинах, где возможна оплата по QR-коду. 

Отметим, что год назад банк уже тестировал подобную технологию в Турции. Тогда использовались система Metropol и сервис payinturkey.com. 

Клиенты Сбера уже могут оплатить покупки с помощью телефона в Беларуси и Таджикистане.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
840 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Клиенты ВТБ смогут совершать покупки в Турции по QR-коду

Клиенты ВТБ смогут совершать покупки в Турции по QR-коду

Турецкие банки хотят смягчения антироссийских санкций - СМИ

Турецкие банки хотят смягчения антироссийских санкций - СМИ

Турция выдала РФ обвиняемого в хищении 53 млн рублей

Турция выдала РФ обвиняемого в хищении 53 млн рублей

В окружении президента Турции опровергли ухудшение отношений с Россией

В окружении президента Турции опровергли ухудшение отношений с Россией

Курорты Турции могут стать доступнее для россиян

Курорты Турции могут стать доступнее для россиян

Интерес россиян к Турции в марте упал

Интерес россиян к Турции в марте упал

Дмитрий Песков рассказал об отношениях России и Турции

Дмитрий Песков рассказал об отношениях России и Турции

В феврале загруженность&quot;Турецкого потока&quot; выросла почти до 100%

В феврале загруженность"Турецкого потока" выросла почти до 100%

Что такое золотая виза, за что и где ее дают?

Что такое золотая виза, за что и где ее дают?

Анкара считает запуск АЭС &quot;Аккую&quot; приоритетной целью энергетики страны

Анкара считает запуск АЭС "Аккую" приоритетной целью энергетики страны

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы