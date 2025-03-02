Сбер начал тестировать оплату по QR-коду в Турции

Оплата по QR-коду может стать доступна для клиентов Сбера в Турции. Технологичный способ оплаты планируется внедрить в конце марта.

Cбер тестирует внедрение системы оплаты покупок по QR-коду в Турции. Услуга начнет работу в конце текущего месяца, передает пресс-служба банка.

Отмечается, что клиенты банка получат возможность комфортной оплаты товаров и услуг через мобильное приложение финансовой организации. Способ будет работать в кафе и магазинах, где возможна оплата по QR-коду.

Отметим, что год назад банк уже тестировал подобную технологию в Турции. Тогда использовались система Metropol и сервис payinturkey.com.

Клиенты Сбера уже могут оплатить покупки с помощью телефона в Беларуси и Таджикистане.