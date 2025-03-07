Вестник Кавказа

Небольшие выбросы мазута нашли на побережье Анапы

Выбросы мазута в Анапе
© Фото: Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края
Кубанский оперштаб информирует об обнаружении новых выбросов нефтепродуктов в Анапе. Как отмечается, речь идет о небольших фрагментах мазута.

В среду, 19 марта, в Анапе были обнаружены незначительные выбросы мазута. Об этом сказано в сообщении оперштаба Краснодарского края.

В частности, ряд фрагментов нефтепродуктов найден в районе поселка Джемете.

"Также мелкие выбросы зафиксировали на участках Выселковского и Кавказского районов – за ними закреплены территории на пляжах Анапы - в районе центра "Премьера" и санатория "Кристалл"

– региональный оперштаб

Напомним, в конце предыдущего года в Черном море потерпели крушение два танкера, в результате чего в водоеме оказалось примерно 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.

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