Небольшие выбросы мазута нашли на побережье Анапы

Кубанский оперштаб информирует об обнаружении новых выбросов нефтепродуктов в Анапе. Как отмечается, речь идет о небольших фрагментах мазута.

В среду, 19 марта, в Анапе были обнаружены незначительные выбросы мазута. Об этом сказано в сообщении оперштаба Краснодарского края.

В частности, ряд фрагментов нефтепродуктов найден в районе поселка Джемете.

"Также мелкие выбросы зафиксировали на участках Выселковского и Кавказского районов – за ними закреплены территории на пляжах Анапы - в районе центра "Премьера" и санатория "Кристалл"

– региональный оперштаб

Напомним, в конце предыдущего года в Черном море потерпели крушение два танкера, в результате чего в водоеме оказалось примерно 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.