Вестник Кавказа

Мошенники в Астане продавали несуществующие "красивые" автономера

Мошенники в Астане продавали несуществующие "красивые" автономера
© Фото: НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан“, gov4c.kz
Казахстанские полицейские задержали в столице страны двоих мошенников, которые продавали автовладельцам "красивые" государственные номера: одна беда – до новых владельцев они не доходили.

В столице Казахстана Астане двое молодых людей через популярную у жителей страны социальную сеть TikTok предлагали желающим престижные номера для их автомобилей – сервис был очень популярным, если не считать того, что ни по каким полицейским базам несуществующие номера не проходили, сообщили в полиции Казахстана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на "авторов" аферы и задержали двоих 19-летних подозреваемых, передает "АиФ-Казахстан".

"Они вели прямые эфиры в социальной сети TikTok, представлялись официальными лицами и обещали гражданам быстрое и недорогое оформление VIP-госномеров в любом городе Казахстана"

- полиция Казахстана

Дальше все шло по накатанной схеме - злоумышленники требовали предоплату, а после получения денег переставали выходить на связь. Деньги они тратили по своему усмотрению, рассказали в полиции.

Пока установлено, что на "удочку" мошенников попались как минимум 20 человек, сейчас в отношении задержанных проводится досудебное расследование, добавили в полиции.

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