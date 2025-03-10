Вестник Кавказа

Автокатастрофа в Ереване: подробности рассказали в полиции

Автокатастрофа в Ереване: подробности рассказали в полиции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Летальным исходом окончилась ночная автоавария для жителя Еревана: на улицах столицы Армении столкнулись два автомобиля, один человек погиб, есть также раненые.

Жизнь человека унесло страшное ДТП в Ереване, подробности рассказали в МВД Армении.

Трагедия случилась в ночь на среду, в центре города. Примерное время аварии – 01:20 (00:20 мск). В ДТП столкнулись две машины, Hyundai и Opel.

От удара молодого (25 лет) пассажира "Опеля" буквально выбросило из автомобиля. От полученных повреждений мужчина умер на месте инцидента.

Еще два человека пострадали, это мужчины 22 и 39 лет, второй из них – пассажир Hyundai, были ранены, они проходят лечение в больнице.

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