Вестник Кавказа

Аварию на канализационном коллекторе обещают устранить за неделю в Невинномысске

авария на канализационном коллекторе
© Фото: Telegram-канал главы Невинномысска
В Невинномысске рассчитывают ликвидировать аварию на канализационном коллекторе в первой половине следующей недели. Под угрозой отключения воды оказались десятки тысяч местных жителей.

На ликвидацию аварии на канализационном коллекторе в Невинномысске понадобится по меньшей мере семь дней. Об этом говорится в Telegram-канале главы города.

Михаил Миненков подчеркнул, что специалисты займутся прокладкой нового участка коллектора.

"Мы эту проблему решим, но нам нужна хотя бы неделя. Пока оперативно закупим трубу, привезем (…)"

– градоначальник

Он также обратился к местным жителям с просьбой временно меньше пользоваться водой.

Напомним, во вторник в Невинномысске прорвало основной канализационный коллектор в центре города. Под угрозой отключения воды оказались 35 тыс человек.

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