Авария оставила без воды часть ставропольского Михайловска

Нижняя часть ставропольского Михаиловска с примыкающим к ней хутором Вязники остались без воды из-за аварии в сетях ее поставщика в Ставрополе – сейчас на водоводе идут ремонтные реботы.

Жители большей части города Михайловск в Ставропольском крае остались без воды из-за аварии в водоснабжающих сетях, сообщает "Ставрополькрайводоканал".

"В связи с выходом из строя регулятора давления на сетях поставщика воды МУП "Водоканал" города Ставрополя… в подающем водоводе на Михайловск происходят резкие перепады давления воды, что приводит к многочисленным аварийным ситуациям"

- "Ставрополькрайводоканал"

Из-за недостатка воды страдают и верхняя, и нижняя часть города – для обеспечения влагой верхней части города не хватает напора из-за снижения объема питьевой воды от поставщика в Ставрополе, а подача в нижнюю зону города и хутор Вязники ограничена из-за аварии, передает "Интерфакс".

На стальном водоводе по улице Гагарина идут аварийно-восстановительные работы, коммунальщики обещают вернуть воду в краны жителей города сегодня к 13 часам.