Вестник Кавказа

Североосетинские чиновники попались на "распиле" бюджета

Североосетинские чиновники попались на "распиле" бюджета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Государственные чиновники в Северной Осетии стали фигурантами уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере – из подозревают в махинациях со средствами, выделенными на развитие образования.

Директору и начальнику отдела государственного бюджетного учреждения "Центр сопровождения деятельности Минобразования и науки РСО-Алания" предстоит в суде ответить за мошенничество в особо крупном размере при распределении средств на развитие образования, сообщает пресс-служба УФСБ по Северной Осетии.

"Вскрыта коррупционная деятельность чиновников, которые совместно с тремя аффилированными бизнесменами из Северной Осетии и Ставропольского края похитили более 14 млн рублей бюджетных средств, выделенных на развитие образования"

- УФСБ по Северной Осетии

Как полагают следователи, чиновники создавали преференции тем предпринимателям, которые соглашались с сильно завышенной стоимостью контрактов, разницу между реальной и объявленной их стоимостью они клали в карман, передает "Интерфакс".

В отношении мошенников возбуждены два уголовных дела, в отношении них продолжается следствие, добавили в УФСБ по региону.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
650 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Очередную майнинг-ферму &quot;вычислили&quot; в столице Дагестана

Очередную майнинг-ферму "вычислили" в столице Дагестана

Суд назначил наказание для бизнесмена за мошенничество на госконтрактах на Ставрополье

Суд назначил наказание для бизнесмена за мошенничество на госконтрактах на Ставрополье

Перестрелка в Абхазии: ранены двое

Перестрелка в Абхазии: ранены двое

Владельцы газозаправок уклонились от налогов на $5 млн в Армении

Владельцы газозаправок уклонились от налогов на $5 млн в Армении

Сельскую церковь ограбили в Грузии

Сельскую церковь ограбили в Грузии

Суд не стал смягчать наказание бывшему вице-мэру Ставрополя

Суд не стал смягчать наказание бывшему вице-мэру Ставрополя

Стрельба в Ереване: есть погибший

Стрельба в Ереване: есть погибший

Мужчину ранили в ногу в Гагре

Мужчину ранили в ногу в Гагре

Мужчина стал жертвой стрельбы в центре Тбилиси

Мужчина стал жертвой стрельбы в центре Тбилиси

Спикер парламента рассказал о поступивших ему угрозах в Армении

Спикер парламента рассказал о поступивших ему угрозах в Армении

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы