Североосетинские чиновники попались на "распиле" бюджета

Государственные чиновники в Северной Осетии стали фигурантами уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере – из подозревают в махинациях со средствами, выделенными на развитие образования.

Директору и начальнику отдела государственного бюджетного учреждения "Центр сопровождения деятельности Минобразования и науки РСО-Алания" предстоит в суде ответить за мошенничество в особо крупном размере при распределении средств на развитие образования, сообщает пресс-служба УФСБ по Северной Осетии.

"Вскрыта коррупционная деятельность чиновников, которые совместно с тремя аффилированными бизнесменами из Северной Осетии и Ставропольского края похитили более 14 млн рублей бюджетных средств, выделенных на развитие образования"

- УФСБ по Северной Осетии

Как полагают следователи, чиновники создавали преференции тем предпринимателям, которые соглашались с сильно завышенной стоимостью контрактов, разницу между реальной и объявленной их стоимостью они клали в карман, передает "Интерфакс".

В отношении мошенников возбуждены два уголовных дела, в отношении них продолжается следствие, добавили в УФСБ по региону.