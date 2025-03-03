Опасность схода лавин сохранится до пятницы в Северной Осетии

Жителей Северной Осетии предупредили об опасности образования лавин. Действие предупреждения сохранится до вечера четверга.

В ближайшие дни в Северной Осетии будет сохраняться опасность образования лавин. Об этом поведали в Главном управлении МЧС по региону.

"С 18:00 мск 19 марта до 18:00 мск 20 марта в горных районах Республики Северная Осетия-Алания лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района"

– пресс-служба управления

В МЧС предупредили, что из-за лавиноопасности есть угроза повреждения ЛЭП, зданий, дорог, мостов и других инфраструктурных объектов.

Напомним, предыдущее предупреждение о возможном спуске снежной массы действовало 17-18 марта.