Возрождением лошадей Пржевальского займутся в Казахстане

Венгрия поможет Казахстану восстановить популяцию лошадей Пржевальского в дикой природе. Она отправит в республику 150 особей.

Казахстан начнет возрождать популяцию лошадей Пржевальского в дикой природе вслед за туранским тигром. Для этого Венгрия отправит в Казахстан около 150 особей, рассказал глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь.

"Этот шаг позволит повысить вопросы безопасности для этого вида лошадей на случай, если здесь будет какое-то заболевание"

- Иштван Надь

Стоит отметить, что лошади Пржевальского были один из ключевых видов в степях Казахстана, однако в 1960-х годах они полностью исчезли из дикой природы.