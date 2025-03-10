Возможность встречи Путина и Трампа в ближайшее время оценили в Кремле

Президенты России и Соединенных Штатов в ходе прошедшего накануне телефонного разговора не затрагивали вопрос проведения встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства.
При этом Дмитрий Песков допустил, что проведение российско-американских переговоров в перспективе возможно, передает РИА Новости.
"Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе"
– представитель Кремля
Он также сообщил, что Путин и Трамп собираются идти по пути нормализации двусторонних отношений.
"Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений"
– Дмитрий Песков
Напомним, лидеры РФ и США провели накануне двухчасовой телефонный разговор.