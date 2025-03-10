Вестник Кавказа

Возможность встречи Путина и Трампа в ближайшее время оценили в Кремле

Возможность встречи Путина и Трампа в ближайшее время оценили в Кремле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров РФ и США пока не планируется. При этом он допустил, что в перспективе она вполне возможна.

Президенты России и Соединенных Штатов в ходе прошедшего накануне телефонного разговора не затрагивали вопрос проведения встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства.

При этом Дмитрий Песков допустил, что проведение российско-американских переговоров в перспективе возможно, передает РИА Новости.

"Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе"

– представитель Кремля

Он также сообщил, что Путин и Трамп собираются идти по пути нормализации двусторонних отношений.

"Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений"

– Дмитрий Песков

Напомним, лидеры РФ и США провели накануне двухчасовой телефонный разговор.

 

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