Вестник Кавказа

Пассажирка рейса Москва – Ереван сообщила о бомбе в Шереметьево

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рейс Москва – Ереван отложили из-за женщины, заявившей о наличии бомбы в ее рюкзаке. Сейчас ее допрашивают правоохранители.

В аэропорту "Шереметьево" женщина, которая собиралась вылететь из Москвы в Ереван, сообщила о бомбе в рюкзаке. Об этом информирует пресс-служба авиагавани.

Пассажирка рассказала о том, что принесла с собой бомбу, бортпроводникам. Это произошло сразу после того, как она поднялась в салон лайнера.

"Вызвали полицию, проходят мероприятия"

– пресс-служба аэропорта

Речь идет о рейсе SU1862 Москва-Ереван.

 Женщину задержали, сейчас она находится на допросе. Вылет самолета отложен.

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