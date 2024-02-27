Вестник Кавказа

Драка вынудила летевший в Грузию самолет совершить экстренную посадку

Драка вынудила летевший в Грузию самолет совершить экстренную посадку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение об экстренной посадке принял экипаж воздушного судна. После того, как участников конфликта передали полицейским, авиалайнер продолжил свой путь в пункт назначения.

Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Меммингена в Кутаиси, совершил вынужденную посадку в румынском городе Клуж-Напока из-за драки на борту. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По словам очевидцев, между несколькими пассажирами произошел конфликт, переросший в драку. В результате потасовки одному из мужчин разбили лицо мобильным телефоном.

Экипаж принял решение посадить самолет в румынском городе Клуж-Напока. Дебоширов передали полицейским, после чего авиалайнер вылетел в Кутаиси.

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