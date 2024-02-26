Самолет едва не упал на Сочи

Только сегодня стало известно о том, что в декабре 2023 аэропорту Сочи при заходе на посадку мог разбиться Boeing 737-800. Это стало известно после отчета опубликованного авиакомиссией отчету.

В сочинском аэропорту едва не произошла трагедия – самолет Boeing 737-800 попал в грозу и не мог зайти на посадку.

Несмотря на то, что инцидент имел место быть в декабре прошлого года, данные расследования авиакомиссии стали известны только сейчас. Сообщается, что рейс выполнялся авиакомпанией «Победа», в этот момент на борту находилось 168 пассажиров.

Комиссия также предоставила расшифровку разговоров первого и второго пилота, в ходе которого второй пилот предлагал командиру заходить на второй круг, однако тот данное решение не принимал.

Отметим, что в ситуации, когда командир воздушного судна принимает решение не уходить на второй круг, несмотря на предложение второго пилота, это может указывать на потенциальные проблемы с управлением рисками и коммуникацией в экипаже.

В авиации принято культура безопасности, которая включает в себя концепцию CRM (Crew Resource Management) — управление ресурсами экипажа. Эта концепция подчеркивает важность командной работы, общения и принятия решений в условиях, когда безопасность полета может быть под угрозой.