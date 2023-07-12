Дагестанская семья попала в жуткое ДТП в Волгоградской области 

Опубликовано: 12:46, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт прокуратуры Волгоградской области

Семья стала участником автоаварии в Волгоградской области. Жертвами ДТП стали отец и сын, еще трое были доставлены в больницу. Семья направлялась из Дагестана в Москву.

В Иловлинском районе Волгоградской области семья попала в страшную автоаварию, жертвами которой стали два человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло 11 июля на 880-м км трассы "Каспий". "Мерседес", двигавшийся из Дагестана в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "Скания".

В результате удара жертвами аварии стали 36-летний отец и 7-летний сын. 29-летняя женщина, находившаяся за рулем, и двое детей 6 и 8 лет госпитализированы.