Автобус с пассажирами сгорел в Адыгее

Опубликовано: 19:29, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МВД Адыгеи

Междугородний автобус загорелся во время движения на трассе М-4 "Дон" на территории Адыгеи. Пламя полностью уничтожило его. Все пассажиры выжили.

Серьезный пожар произошел сегодня днем в Адыгее, рассказали в МВД республики.

Сигнал о том, что автобус на трассе М-4 "Дон" был охвачен пламенем, поступил сегодня примерно в 16.30.

Оказалось, что автобус запылал прямо на ходу. В этот момент в нем ехали примерно десять человек.

МВД Адыгеи

Водитель сразу остановил задымившийся автобус, все пассажиры оперативно эвакуировались из него. Очень быстро огонь целиком охватил транспортное средство и вскоре полностью уничтожил его.

Предварительно установлено, что автобус был рейсовым и вез пассажиров из Геленджика в Ростов-на-Дону.

Причина возгорания пока не установлена.