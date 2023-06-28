Автобус с пассажирами сгорел в Адыгее

Междугородний автобус загорелся во время движения на трассе М-4 "Дон" на территории Адыгеи. Пламя полностью уничтожило его. Все пассажиры выжили.
Серьезный пожар произошел сегодня днем в Адыгее, рассказали в МВД республики.
Сигнал о том, что автобус на трассе М-4 "Дон" был охвачен пламенем, поступил сегодня примерно в 16.30.
Оказалось, что автобус запылал прямо на ходу. В этот момент в нем ехали примерно десять человек.
Водитель сразу остановил задымившийся автобус, все пассажиры оперативно эвакуировались из него. Очень быстро огонь целиком охватил транспортное средство и вскоре полностью уничтожил его.
Предварительно установлено, что автобус был рейсовым и вез пассажиров из Геленджика в Ростов-на-Дону.
Причина возгорания пока не установлена.