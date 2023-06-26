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В Астаны потушили недельный пожар

В Астаны потушили недельный пожар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пожар на окраине Астаны потушен. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

Пожарные потушили возгорание камыша и сухостоя на окраине Астаны. Информирует  пресс-служба ведомства МЧС Казахстана.

"Силами столичных пожарных горение камыша и сухостоя в районе озера Талдыколь на солончаковой местности сегодня в 11:22 (08:22 мск) ликвидировано на площади 80 га"

– экстренное ведомство

Ранее сообщалось, что 19 июня в результате горения сухостоя в городе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по оксиду и диоксиду азота, озону и сероводороду.

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