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Астану заволокло дымом

Астану заволокло дымом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате природного пожара на окраине Астаны по шоссе Коргалжын виден дым. Пожарные уже приступили к тушению огня.

Кустарники и сухостой вспыхнули на окраине Астаны. На место прибыли сотрудники службы пожаротушения департамента по чрезвычайным ситуациям, а также поливомоечные автомашины коммунальных служб Астаны.

Стало известно, что возгорание произошло около 16 часов 27 мая.

"27 мая в 16 часов 14 минут подразделения ДЧС города Астаны выехали на очередной вызов о том, что по шоссе Коргалжын, в сторону жилого массива Коктал-1 виден дым. По прибытию огнеборцев установлено, что горит сухостой и кустарники на предварительной площади 1 гектар"

 – пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны

В ведомстве уточнили, что сейчас на тушении пожара продолжают работу пожарные расчеты.

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