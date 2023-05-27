Астану заволокло дымом

Опубликовано: 20:32, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате природного пожара на окраине Астаны по шоссе Коргалжын виден дым. Пожарные уже приступили к тушению огня.

Кустарники и сухостой вспыхнули на окраине Астаны. На место прибыли сотрудники службы пожаротушения департамента по чрезвычайным ситуациям, а также поливомоечные автомашины коммунальных служб Астаны.

Стало известно, что возгорание произошло около 16 часов 27 мая.

"27 мая в 16 часов 14 минут подразделения ДЧС города Астаны выехали на очередной вызов о том, что по шоссе Коргалжын, в сторону жилого массива Коктал-1 виден дым. По прибытию огнеборцев установлено, что горит сухостой и кустарники на предварительной площади 1 гектар"

– пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны

В ведомстве уточнили, что сейчас на тушении пожара продолжают работу пожарные расчеты.