Лесные пожары вынудили власти ввести режим ЧС в Абайской области

Потушить лесной пожар, бушующий в Абайской области Казахстана, не удается: работа усложняется из-за порывов ветра и заболоченной местности, что затрудняет движение тяжелой техники. На сегодня площадь охваченной территории горения составляет 3,5 тыс га. В тушении лесного пожара задействована 201 единица техники, 8 вертолетов, пожарный поезд и 852 человека личного состава, - рассказал на заседании правительства аким области Нурлан Уранхаев.
"Сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС. Угрозы населенным пунктам нет, однако в целях безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам. На случай экстренной эвакуации подготовлены три эвакуационных пункта"
- Нурлан Уранхаев
Сейчас в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, МИО и коммунальных служб области, отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев, передает Sputnik Казахстан.
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что только на прошлом заседании Кабмин рассматривал готовность к пожароопасному сезону.
"Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии. От имени правительства благодарю другие регионы страны, которые оказывают помощь Абайской области, направили свои силы, технику", - сообщил Смаилов, поручив министерству экологии совместно с МЧС провести ревизию территории резервата "Семей орманы", чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара.
Напомним, крупный лесной пожар бушует в Абайской области с 22 мая, площадь горения леса составляет уже 3500 га, огонь тушат 600 человек с использованием вертолетов, поезда и автотехники.