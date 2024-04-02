Дагестанцы с начала года массово летают в Дубай

Дубай в 2024 году стал самым популярным направлением у жителей Дагестана. Между Махачкалой и Дубаем летают самолеты нескольких авиакомпаний.

Стали известные самый востребованные направления из аэропорта Уйташ в Дагестане с начала года.

Первое место по популярности занимает Дубай. Туда из Махачкалы выполняют прямые рейсы компании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Red Wings и "Сибирь". Второе место занимает Стамбул, третье - Баку.

Также дагестанцы в начале 2024 года активно летали в Джидду в Саудовской Аравии и еще один туристический эмират ОАЭ - Шарджу.