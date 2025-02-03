Вестник Кавказа

"Краснодар" одолел ЦСКА на матче в Абу-Даби

"Краснодар" одолел ЦСКА на матче в Абу-Даби
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубанский футбольный клуб "Краснодар" сегодня померился силами на матче в столице ОАЭ Абу-Даби и завершил его с победным счетом 2:1, став третьим в Зимнем Кубке Российской Премьер-Лиги.

Матч футбольного клуба "Краснодар" против столичного ЦСКА за третье место Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в Абу-Даби сегодня завершился победой кубанских спортсменов - 2:1, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Первый тайм прошел без чьего-либо перевеса – ровно и без голов, однако во втором тайме "быки" пошли в атаку и смогли забить мяч на 51-й минуте. ЦСКА пытались отыграться, и им это удалось на 51-й минуте, передает "АиФ-Юг".

Ничья не устраивала "Краснодар", и в бой ринулся нападающий клуба Джон Кордоба, который и поставил победную точку: снайперским ударом он оформил дубль и вывел свою команду вперед на 70-й минуте.

Несмотря на все усилия, армейцам не удалось свести матч хотя бы к ничьей – третье место закрепилось за игроками "Краснодара".

Финальный матч турнира пройдет завтра, 11 февраля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
865 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Футболисты турецкого клуба ушли с поля из-за скандального судейства

Футболисты турецкого клуба ушли с поля из-за скандального судейства

Компания из ОАЭ стала спонсором азербайджанского футбольного клуба

Компания из ОАЭ стала спонсором азербайджанского футбольного клуба

Новый рекорд по тратам на трансферы установили футбольные клубы

Новый рекорд по тратам на трансферы установили футбольные клубы

Дагестанские футболисты – обладатели Кубка дружбы народов мира

Дагестанские футболисты – обладатели Кубка дружбы народов мира

РФС рассчитывает вернуться на международную арену в этом году

РФС рассчитывает вернуться на международную арену в этом году

Силовики заинтересовались футбольными властями Армении – СМИ

Силовики заинтересовались футбольными властями Армении – СМИ

Бразильский хавбек вернулся в &quot;Карабах&quot;

Бразильский хавбек вернулся в "Карабах"

Количество футбольных команд увеличится в чемпионате Азербайджана

Количество футбольных команд увеличится в чемпионате Азербайджана

Подрядчик украл больше миллиона на строительстве футбольного поля в Ингушетии

Подрядчик украл больше миллиона на строительстве футбольного поля в Ингушетии

Российский полузащитник перешел в армянский клуб

Российский полузащитник перешел в армянский клуб

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы