"Краснодар" одолел ЦСКА на матче в Абу-Даби

Кубанский футбольный клуб "Краснодар" сегодня померился силами на матче в столице ОАЭ Абу-Даби и завершил его с победным счетом 2:1, став третьим в Зимнем Кубке Российской Премьер-Лиги.

Матч футбольного клуба "Краснодар" против столичного ЦСКА за третье место Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в Абу-Даби сегодня завершился победой кубанских спортсменов - 2:1, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Первый тайм прошел без чьего-либо перевеса – ровно и без голов, однако во втором тайме "быки" пошли в атаку и смогли забить мяч на 51-й минуте. ЦСКА пытались отыграться, и им это удалось на 51-й минуте, передает "АиФ-Юг".

Ничья не устраивала "Краснодар", и в бой ринулся нападающий клуба Джон Кордоба, который и поставил победную точку: снайперским ударом он оформил дубль и вывел свою команду вперед на 70-й минуте.

Несмотря на все усилия, армейцам не удалось свести матч хотя бы к ничьей – третье место закрепилось за игроками "Краснодара".

Финальный матч турнира пройдет завтра, 11 февраля.