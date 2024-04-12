Вестник Кавказа

Футболисты турецкого клуба ушли с поля из-за скандального судейства

Адана Демирспор
© Фото: соцсети футбольного клуба “Адана Демирспор“
В турецком футболе разогрелся очередной скандал. На этот раз в центре внимания оказались игроки "Адана Демирспора", которые в знак протеста покинули поле в первом тайме матча с "Галатасараем".

Матч 23-го тура чемпионата Турции по футболу между "Галатасараем" и "Адана Демирспором" не был доигран до конца из-за решения гостей покинуть поле.

Таким образом игроки и руководство "Адана Демирспора" выразили свой протест против решения судейской бригады назначить пенальти в их ворота. На повторе видно, как игрок полузащитник "Галатасарая" Дрис Мертенс сам цепляется за ногу защитника гостевой команды и падает на газон. Бригада VAR посмотрела этот эпизод, однако одиннадцатиметровый не был отменен. Игра продолжилась еще примерно 20 минут, после чего гости покинули поле, посовещавшись со своим руководством.

После матча пресс-служба "Адана Демирспора" выступила с заявлением, в котором осудила работу судей.

"В наши ворота был несправедливо назначен пенальти. Мы ждали вмешательства VAR, но его не последовало, поэтому мы связались с президентом Турецкой федерации футбола и сообщили о намерении покинуть поле. Такое решение – реакция на систематические и преднамеренные ошибки судей и несправедливость"

– пресс-служба

В заявлении подчеркивается, что ошибки судей стали уже обыденностью и забрали честность футбола.

"Случившееся стало свидетельством того, в какой тупик загоняется футбол в Турции. Мы не намерены склоняться перед несправедливостью, беззаконием и систематическими ошибками. Пусть наш поступок станет переломным моментом, который положит конец несправедливости"

– "Адана Демирспор"

В клубе также отметили, что готовы понести любое наказание.

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