Дагестан может стать туристической Меккой для россиян

Опубликовано: 15:30, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане будут активно развивать туристическую инфраструктуру, чтобы привлечь в регион туристов со всей России, заявил сегодня на Кавказской инвестиционной выставке премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин осмотрел на Кавказской инвестиционной выставке, проходящей в ставропольских Минеральных Водах, стенд Дагестана, который представил ему глава республики Сергей Меликов, рассказавший о различных туристических проектах в регионе.

Развитие инфраструктуры важно для того, чтобы построить все задуманные туристические проекты и чтобы привлечь в эти места гостей со всей России, заявил Мишустин, передает РИА Новости.

Один из представленных проектов – туристско-рекреационный комплекс "Инчхе Марина Каспий" в Каякентском районе, представляющий собой семиэтажный гостиничный комплекс с маяком на 200 номеров, с коттеджами шале на 60 койко-мест, рыбным рестораном, кафе, детской площадкой и причалом для яхтенного туризма.

Также премьеру были представлены проекты комплекса "Золотые пески" в Дербентском районе и расширение санаторно-курортного комплекса "Каспий" в поселке Манас.

"Конечно, развитие инфраструктуры очень важно для того, чтобы построить все то, что задумано, привлечь в эти места туристов со всей страны",

– Михаил Мишустин.

А планы Дагестана впечатляют: в 2025 году здесь будет завершено строительство туристического оздоровительного комплекса "Сардар – Приморский" на берегу Каспийского моря в Дербентском районе, в Стальском районе ожидается завершение реконструкции санатория "Кпул-ятар" и строительства новой гостиницы. Также в 2025 году будет создан туристско-рекреационный комплекс "Эколенд" в Хунзахском районе республики.

В Дербенте до 2025 года будет построена канатная дорога, способная пропускать 500 человек в час, набережная с причальной стенкой, парк в микрорайоне "Аваин", а также благоустроена улично-дорожная сеть и создана туристская и обеспечивающая инфраструктур.

Не отстает и столица - в Махачкале будет построен микрорайон "Лазурный берег", а к 2030 году тут вырастет целый одноименный город-спутник с площадью застройки почти в 5 млн кв м.