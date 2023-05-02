Какое море в Дагестане?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Земли Дагестана омываются водами Каспийского моря. Самое большое озеро в мире, которое из-за ряда особенностей называют морем, расположено между Азией и Европой.

Каспий, помимо Дагестана, омывает также берега Калмыкии, Астраханской области, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана. Почему Каспийское море - озеро? И какие реки в него впадают?

Правда ли Каспийское море грязное?

Сегодня Каспий переживает экологический кризис. Будучи одним из старейших районов добычи нефти, море сталкивается со следующими проблемами:

выбросы нефти;

загрязнение акватории сточными водами и твердыми отходами;

попадание в море продуктов химической промышленности;

браконьерство и избыточный вылов рыбы;

строительство у моря или на реках, впадающих в Каспий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате богатый некогда животный мир озера находится на грани исчезновения. Ярким примером служит массовая гибель каспийских тюленей на дагестанских берегах в декабре 2022 года.

По оценкам исследователей, количество коренных обитателей моря-озера продолжит падать, а самому Каспию может и вовсе грозить исчезновение.

Какие реки впадают в Каспийское море

В Каспийское море впадает порядка 130 рек, расположенных в пяти странах. Девять из них наиболее крупные, их устье имеет форму дельты.

Волга - самая длинная река в Европе, расположенная на Восточно-Европейской равнине. Берет начало с Валдайской возвышенности, ее длина составляет 3 350 км.

Урал - третья по протяженности река в Европе, уступает Волге и Дунаю. Длина - 2 428 км. Протекает в России и Казахстанн, а исток находится на склонах вершины Круглая сопка хребта Уралтау в Башкортостане.

Кура - самая большая река на Кавказе с длиной в 1 364 км. Река начинается в Турции, затем, охватывая также Грузию с Азербайджаном, впадает в Каспий. На Куре стоит столица Грузии Тбилиси.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Река Кура в Тбилиси

Сефид-Руд - крупная река на севере Ирана с протяженностью 720 км. В переводе с персидского означает "Белая река". Это самая многоводная река иранского побережья Каспия.

Эмба - река, протекающая по территории Казахстана. Длина составляет 712 км. Начало идет с западных склонов горной системы Мугоджары. Затем течет по Подуральскому плато и Прикаспийской низменности. Теряясь среди соленых приморских болот, в полноводное время достигает Каспия.

Артек - река, протекающая в Иране и Туркменистане. Длина реки - 669 км. Воды Артека активно используются для орошения, поэтому река впадает в Каспийское море только в самое половодье. В остальное время Артек практически пересыхает.

Терек - расположен на Северном Кавказе, протекает по территории Грузии и России. Длина реки составляет 623 км, исток находится на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском ущелье, на леднике горы Зилга-Хох на высоте 2713 м над уровнем моря. Река часто упоминается в произведениях искусства, ее название нередко встречается в культуре и спорте.

Самур - вторая по величине река в Дагестане, длина которой 213 км. Река протекает в южной части республики, частично по руслу Самура проходит азербайджано-российская граница. Берет свое начало в Рутульском районе Дагестана.

Сулак - река в Дагестане, образованная от слияния двух дагестанских рек - Андийского и Аварского койсу. В долине реки простирается Сулакский каньон - самый глубокий каньон Европы. Длина Сулака - 169 км.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Сулакский каньон

Почему Каспийское море называют морем?

Каспийское море называют морем благодаря его размеру - примерно 390 тыс кв км. Глубина составляет 1 025 м. Каспий имеет океаническое происхождение. Единый крупный бассейн в эпоху неогенового периода располагался на месте Черного и Каспийского морей. Однако поднятия в области Кумо-Манычской впадины в начале четвертичного периода изолировали Каспийское море.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Каспийское море в Баку

Сегодня Каспийское море принято считать большим озером на территории Евразии. Это замкнутый водоем, не соединенный с Мировым океаном. Однако, благодаря не только своему размеру и глубине, но и уровню соли и геологической структуре, Каспий вполне соответствует параметрам моря.