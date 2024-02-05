Что запретят в школах Узбекистана?

Дети и молодежь в Узбекистане скоро могут остаться без газировки и энергетиков в школах и других образовательных учреждениях. Запретят там продавать и очень соленые продукты.

Вредную еду могут запретить продавать на территории школ и других образовательных заведений в Узбекистане. Такой пункт содержится в Стратегии обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания.

Документ, рассчитанный на срок до 2030 года, подписал глава государства Шавкат Мирзиеев.

Из него следует, что правительство обязано разработать постановление, согласно которому нельзя будет купить:

газировку;

цветные и сладкие напитки;

энергетики;

сильносоленые переработанные продукты, например чипсы и другие закуски.

Проект должен быть готов до 4 квартала текущего года.

Купить такие вредные продукты нельзя будет в детсадах, школах и колледжах, профессиональных образовательных учреждениях и вузах.

Энергетики запретят детям в России

Ранее в Госдуму РФ был внесен похожий законопроект. Парламентарии предложили запретить продавать энергетики тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Подтвердить свой возраст можно будет показав паспорт.

Нововведение может начать действовать уже с осени. Сейчас аналогичные законы существуют в ряде регионов РФ.