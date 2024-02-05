Что запретят в школах Узбекистана?

Вредную еду могут запретить продавать на территории школ и других образовательных заведений в Узбекистане. Такой пункт содержится в Стратегии обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания.
Документ, рассчитанный на срок до 2030 года, подписал глава государства Шавкат Мирзиеев.
Из него следует, что правительство обязано разработать постановление, согласно которому нельзя будет купить:
- газировку;
- цветные и сладкие напитки;
- энергетики;
- сильносоленые переработанные продукты, например чипсы и другие закуски.
Проект должен быть готов до 4 квартала текущего года.
Купить такие вредные продукты нельзя будет в детсадах, школах и колледжах, профессиональных образовательных учреждениях и вузах.
Энергетики запретят детям в России
Ранее в Госдуму РФ был внесен похожий законопроект. Парламентарии предложили запретить продавать энергетики тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Подтвердить свой возраст можно будет показав паспорт.
Нововведение может начать действовать уже с осени. Сейчас аналогичные законы существуют в ряде регионов РФ.