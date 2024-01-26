Фрукты в Узбекистане – в каком месяце созревают кладези витаминов?

Узбекистан – идеальное место для выращивания фруктов. Климат в стране мягкий, весна наступает рано, зима приходит поздно. И фактически только четыре месяца в году – как раз календарная зима, то есть декабрь, январь и февраль плюс март – в стране нет свежих фруктов.
Более того, урожай многих культур удается собирать даже два раза в год. Например, малину в Узбекистане собирают в мае-июне и августе-сентябре.
Если главная цель туриста – насладиться свежими фруктами (да и овощами!), то стоит выбрать для поездки в Узбекистан сентябрь. В этом месяце будет самый богатый выбор фруктов, а цены окажутся минимальными.
Апрель
В апреле, причем в конце месяца, из свежего урожая можно будет попробовать только клубнику. Она созревает в южных районах страны.
Фрукты Узбекистана в мае
В мае к клубнике присоединяются такие ягоды, как черешня и малина.
На прилавках появляются абрикосы и персики.
В начале мая цены на них сравнительно высокие. К концу месяца фрукты значительно дешевеют.
Весной популярен среди местных жителей еще зеленый недозревший урюк – к спелости он придет позднее.
Июньские фрукты
В июне появляются первые бахчевые – арбузы и дыни. Впрочем, настоящий сезон для них еще впереди.
Начинают созревать в первый летний месяц виноград, нектарины и слива.
Фрукты в Узбекистане в июле и августе
На протяжении лета к уже упомянутым фруктам присоединяются шелковица (тутовник), а также яблоки и груши.
Массово собираются дыни и арбузы. В августе созревает первый инжир.
И, конечно, цены на все фрукты значительно ниже, чем раньше.
Какие фрукты созревают в Узбекистане в сентябре?
Первый осенний месяц особенно радует любителей айвы и граната, а также инжира. Все прочие фрукты также можно отведать в это время.
В горах созревают знаменитые боярки – вкусные и целебные ягоды боярышника.
Октябрь и ноябрь
В октябре в Узбекистане собирают урожай хурмы и лимонов, в том числе удивительные оранжевые плоды знаменитого сорта Ташкент.
И еще в ноябре – глубокой осенью! – в Узбекистане можно отведать свежие арбузы и дыни, гранаты, хурму и сливы.