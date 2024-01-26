Фрукты в Узбекистане – в каком месяце созревают кладези витаминов?

Чем привлекает туристов Узбекистан? Не только древней историей и удивительной природой, но и фруктами: сочные и сладкие, они созревают на протяжении большей части года. Арбузы и дыни, гранаты и хурма, лимоны и груши, боярки и шелковица… Когда созревают разные фрукты в Узбекистане?

Узбекистан – идеальное место для выращивания фруктов. Климат в стране мягкий, весна наступает рано, зима приходит поздно. И фактически только четыре месяца в году – как раз календарная зима, то есть декабрь, январь и февраль плюс март – в стране нет свежих фруктов.

Более того, урожай многих культур удается собирать даже два раза в год. Например, малину в Узбекистане собирают в мае-июне и августе-сентябре.

Если главная цель туриста – насладиться свежими фруктами (да и овощами!), то стоит выбрать для поездки в Узбекистан сентябрь. В этом месяце будет самый богатый выбор фруктов, а цены окажутся минимальными.

Апрель

В апреле, причем в конце месяца, из свежего урожая можно будет попробовать только клубнику. Она созревает в южных районах страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фрукты Узбекистана в мае

В мае к клубнике присоединяются такие ягоды, как черешня и малина.

На прилавках появляются абрикосы и персики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В начале мая цены на них сравнительно высокие. К концу месяца фрукты значительно дешевеют.

Весной популярен среди местных жителей еще зеленый недозревший урюк – к спелости он придет позднее.

Июньские фрукты

В июне появляются первые бахчевые – арбузы и дыни. Впрочем, настоящий сезон для них еще впереди.

Начинают созревать в первый летний месяц виноград, нектарины и слива.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фрукты в Узбекистане в июле и августе

На протяжении лета к уже упомянутым фруктам присоединяются шелковица (тутовник), а также яблоки и груши.

© Фото: Photo by Dmitry Bukhantsov on Unsplash

Массово собираются дыни и арбузы. В августе созревает первый инжир.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И, конечно, цены на все фрукты значительно ниже, чем раньше.

Какие фрукты созревают в Узбекистане в сентябре?

Первый осенний месяц особенно радует любителей айвы и граната, а также инжира. Все прочие фрукты также можно отведать в это время.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В горах созревают знаменитые боярки – вкусные и целебные ягоды боярышника.

Октябрь и ноябрь

В октябре в Узбекистане собирают урожай хурмы и лимонов, в том числе удивительные оранжевые плоды знаменитого сорта Ташкент.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И еще в ноябре – глубокой осенью! – в Узбекистане можно отведать свежие арбузы и дыни, гранаты, хурму и сливы.