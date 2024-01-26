Узбекистан переориентирует свои фрукты и овощи на дорогие рынки

Узбекистан в нынешнем году планирует продать своих продуктов сельского хозяйства на общую сумму в $3,5 млрд, и потенциал для этого есть.

Экспортный потенциал плодоовощной и продовольственной продукции Узбекистана в случае ее переориентации на более дорогие мировые рынки в нынешнем году может достичь $3,5 млрд, говорилось на совещании главы государства, посвященном развитию плодоовощной и продовольственной отрасли, сообщает пресс-служба президента.

В ушедшем 2023 году было экспортировано сельхозпродукции почти на $2 млрд, но это далеко не предел – его можно значительно увеличить, усилив международное сотрудничество, а экспорт сельхозпродукции переориентировать на более дорогие рынки, отметили на совещании, передает Podrobno.uz.

В стране уже усилили химическую обработку полей и садов, экспертизу экспортной продукции, экспортеры должны активно участвовать в международных выставках, представляя на них портфель твердых заказов.

"Такие меры являются важным фактором качества и безопасности плодоовощной продукции. За последние годы получено 620 фитосанитарных разрешений на экспорт сельскохозяйственной продукции в 80 стран мира, с ними налажен электронный обмен данными. В рамках системы GSP+ 200 тысяч гектаров земли приведены в соответствие с международными требованиями"

– пресс-служба президента Узбекистана

Также в стране намерены создать современную инфраструктуру в международных аэропортах Ферганы, Самарканда и Ташкента, которая будет направлена на экспорт местной плодоовощной продукции, добавили в пресс-службе главы государства.