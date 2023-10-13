Число погибших в Израиле россиян выросло

Опубликовано: 15:33, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посольство сообщает, что в Израиле увеличилось число граждан России, погибших в результате обострения конфликта. Россиян призывают покинуть Израиль.

Жертв палестино-израильского конфликта среди россиян стало больше, вырос и список пропавших граждан, об этом рассказали в посольстве РФ в Израиле.

На данный момент, согласно оперативным сведениям, без вести пропали в Израиле 12 россиян, следует из заявления дипмиссии.

"С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку"

– посольство

В дипмиссии призвали россиян, остающихся в Израиле, покинуть страну.

Ранее стало известно, что все российские туристы в составе организованных групп выедут из Израиля к воскресенью.